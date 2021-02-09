فن ومشاهير

"شرفتونا".. هكذا علّقت أنغام على خسارة الأهلي من بايرن ميونيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّقت الفنانة أنغام، على خسارة النادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ الألماني بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي" مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 المقامة بقطر.

وكتبت أنغام عبر حسابها على موقع "تويتر: "كل الاحترام لرجال وأبطال الأهلي.. شرفتونا".

ويدين بايرن بالفضل في الفوز إلى الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز هدفي المباراة، وبهذه النتيجة، يتأهل البافاري إلى المباراة النهائية لمواجهة تيجريس المكسيكي.

ومن المقرر أن ينافس الأهلي على الميدالية البرونزية في المسابقة حين يلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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