شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حمدان عن شخصيتها بـ"الطاووس": مختلفة فى كل شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة دانا حمدان تصوير مشاهدها في مسلسل "الطاووس" مع النجم جمال سليمان والمخرج رؤوف عبد العزيز والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حيث تقدم دور فتاة إسكندرانية تتعرض للعديد من الموافق مع بطل العمل جمال سليمان حسبما أكدت لـ"الخليج 365" لافتة أن الشخصية تعتبر "كاراكتار" من ناحية الشكل والملابس والتصرفات.

وأشارت دانا حمدان إلى أن الترشيح جاء من قبل المخرج روف عبد العزيز مشيدة بالعمل تحت قيادته لاسيما وأنه يهتم بالممثل ويعمل على توجيه طوال الوقت ويهتم بكل التفاصيل، كما أكدت سعادتها بالعمل مع الفنانة الكبيرة سميحة أيوب التي ترى منها جدية واهتمامًا كبيرًا بعملها وتضرب مثلا في معنى حب الفن.



دانا حمدان

مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ومجموعة من الشباب وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل ووجورج أشرف، والعمل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وظهرت دانا حمدان كضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل "لؤلؤ" الذى يتم عرضه على قناة ON، والعمل بطولة مى عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



الفنانة دانا حمدان