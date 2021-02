شكرا لقرائتكم خبر عن الحب فضاح.. كيف عرف الجمهور علاقة مود سان بآفريل لافينى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى مود سان لم يستطع إخفاء علاقته بالنجمة العالمية آفريل لافينى لوقت أكثر من ذلك، حيث ظهر الوشم الذى حمل اسم "Avril" والمكتوب على رقبته، هو ما أكدت أن آفريل لافينى تعيش حقا فى علاقة جدية، وقد كشف موقع " TMZ " عن صورة تم إلتقاطها لخلف رقبة مود خلال مغادرة مطعم BOA Steakhouse و الموجود رفى WeHo.

يقول مصدر مقرب من الثنائى آفريل وسان لموقع TMZ مؤكدًا أن التاتو حقيقى بنسبة 100٪ ، حيث لا يعتمد مود سان على الإطلاق لرسم "وشم مؤقت".

وقد أشارت التقارير إلى أن "الوشم " تم رسمه حديثا وهو ما أكد سلسلة من التكهنات التى انتشرت بأنهما تجمعهما قصة حب قوية وذلك منذ تعاونهما فى الأغنية الجديدة "Flames".

يذكر أن آفريل لافينى بدأت مسيرتها الفنية عام 1999، واستطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، ومن أبرز أغنياتها: "Wish You Were Here" و"My Happy Ending" و"Complicated" ، وغيرهم .