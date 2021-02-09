شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ترينور خلال ممارستها الرياضية: سأفعل أى شيء لطفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى النجمة العالمية ميجان ترينور لـ الحفاظ على لياقتها البدنية، وذلك أثناء فترة الحمل وذلك بمساعدة مدربها للياقة البدنية ريبيكا بروكسترمان.

نشرت ميجان ترينور مقطع فيديو قصير على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام " ظهرت ميجان وهى تقوم بعمل التمرينات الرياضية وذلك قبل أيام من وضع طفلها الأول.

وأكدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر )27 عامًا) فى تعليق على الفيديو أنها مستعدة لإنجاب والشفاء، فهى تشعر أنها فخورة جدًا بنفسها وأنا ممتنة جدًا لمدربتها المذهلة والتى شجعتها ودفعتها للقيام بأشياء لم تكن تعتقد أنها ممكنة كما ساعدتها فى السيطرة على "سكرى الحمل".. ليس من السهل الحصول على الإلهام للتحرك والتعامل مع آلام البطن الغريبة وحجم البطن الكبير، لكننى أثبت لنفسى أننى أستطيع سأفعل أى شيء لطفلى !

يذكر أن تسعى ميجان ترينور أن تؤرخ كل مرحلة من مراحل حملها الأول، حيث يتبقى أيام وتضع مولودها من زوجها داريل سابارا، وحرصت ميجان على الخضوع من جديد لجلسة تصوير مذهلة فى آخر فترة لحملها، حيث ظهرت النجمة الشهيرة بإطلالة راقية ومميزة ، وارتدت ترينور بجلسة التصوير التى حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة الثناء فستانا ذا تصميم بسيط بإحدى درجات اللون الأخضر كشفت من خلال تصميمه عن بطنها المنتفخة إثر الحمل وهى نفس الفكرة التى اتبعتها ميجان فيما قبل بالصور التى كشفت عنها خلال فترة الحمل، كما وضعت على رأسها " HEADPIECE " يحمل عدد من الورود مختلفة الأحجام .



