محمد الفلاح - أسرة عزت العلايلي ترد على طرد محمد رمضان من العزاء

الثلاثاء 9 فبراير 2021

كشفت أسرة عزت العلايلي حقيقة ما تردد عن طرد الفنان محمد رمضان من عزاء الفنان الراحل، واعتداء نجله محمود العلايلي عليه بالضرب.



ونقلت صحف مصرية عن محمود عزت العلايلي قوله إن رمضان لم يحضر العزاء من الأساس وما قيل غير صحيح و"حتى لو جاء العزاء فلن تطرده أسرته".

وأضاف العلايلي: "عمرنا ما نعمل حاجة زي كده، ومفيش خلاف أصلا علشان الناس تقول كده".

وكان عزت العلايلي هاجم محمد رمضان قبل وفاته، على هامش تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وقال إنه لا يوجد في الفن ما يسمى "نمبر وان" وأن رمضان ما هو إلا "مريض بالشهرة"، رغم ما يتمتع به من موهبة كبيرة.

ورد رمضان، الذي يطلق على نفسه "نمبر وان"، على هجوم العلايلي قائلاً: "عزت العلايلي يقول ما يريد، فهو أستاذنا، وله تاريخ كبير من الفن".

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاماً، وترك خلفه ميراثاً كبيراً من الفن والإبداع.

حصل عزت العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وواجه ظروفاً بالغة الصعوبة في بداية مشواره بسبب رعايته لإخوته الأربعة بعد وفاة والده.

كما عمل في بدايته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 أمام فريد الأطرش ولبنى عبدالعزيز.

قدم للسينما ما يقرب من 130 فيلماً أبرزها "الأرض، السقا مات، الاختيار، الطريق إلى إيلات، المواطن مصري".

كما تألق على شاشة التلفزيون وقدَّم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها: "قيد عائلي، ربيع الغضب، عسكر وحرامية، الحسن البصري، نور القمر".

حصد العلايلي عبر مسيرته الفنية العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات"، وتكريم من مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2017، كما كُرم العام الماضي من مهرجان الإسكندرية السينمائي.