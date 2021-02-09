شكرا لقرائتكم خبر عن 156ألف دولار إيرادات فيلم الفانتازيا Pinocchio في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الفانتازيا Pinocchio للمخرج الإيطالي ماتيو جاروني إيرادات وصلت إلى 156 ألف دولار في الإمارات، ويدور عن قصة رجل يصنع تمثالا خشبيا لطفل ويتفاجأ ذلك الرجل بتحول التمثال إلي طفل حقيقي.

الفيلم بطولة روبيرتو بينيني والطفل فيدريكو ليلابي وروكو باباليو وماسيمو سيتشيريني و مارين فاكث وموريزيو لومباردي ودافيد ماروتا وماسيميليانو جالو وجيانفرانكو جالو وسيناريو ماتيو جاروني.

وقال المخرج الإيطالى ماتيو جاروني: "المؤلف الإيطالي أخذ طريقًا مختلفًا من خلال السعي المتعمد لصنع فيلم عائلي رئيسي، وإن كان مع طابعه الشخصي، حيث أنه بالنظر إلى أفلامي السابقة، قد يكون هناك ميل للناس للاعتقاد بأن" بينوكيو "يمكن أن يكون مظلمًا أو عنيفًا، ولكن بدلاً من ذلك، إنه فيلم خفيف ومشرق".