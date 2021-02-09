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صور| مصطفى قمر في كواليس "فارس بلا جواز"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان مصطفى قمر، في كواليس تصوير مسلسله الجديد "فارس بلا جواز".

ونشر "قمر" صورا من الكواليس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله الرحمن الرحيم.. توكلنا على الله أثناء تصوير مسلسل (فارس بلا جواز).. صلوا على سيدنا النبي، دعواتكم".

مسلسل "فارس بلا جواز" من المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشاركه البطولة شيري عادل ومحمد ثروت وطارق عبد العزيز وديما بياعة وفاطمة عادل ومحمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبياري، وتأليف فداء الشندويلي.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر البطولية مسلسل "علي يا ويكا" الذي عرض عام 2006، وشاركه البطولة: داليا البحيري وزينة وحسن حسني وعدد من الفنانين.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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