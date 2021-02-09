ليلى علوي تنعى مفيدة التلاتلي: "إحدى أيقونات السينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة ليلى علوي، المخرجة مفيدة التلاتلي، التي رحلت عن عالمنا، الأحد، عن عمر ناهز 74 عاما.

وكتبت "ليلى" عبر حسابها على إنستجرام: "فقدت السينما العربية مخرجة بغاية الأهمية وتعد إحدى أيقونات السينما التونسية، والتي شرفت بلقائها في عدة مهرجانات والعمل معها في بعض لجان التحكيم، واستفدت الكثير من نقاشاتنا المثمرة".

وأضافت: "رحم الله المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، السيدة التي لطالما نجحت في التعبير عن معاناة المرأة بحرفية شديدة.. عزائي لمحبيها وأسرتها وجميع السينمائيين".

يذكر أن فيلم "صمت القصور" بطولة هند صبري والذي عرض في مهرجان كان السينمائي وحصد العديد من الجوائز عالميا، هو أول إخراج للمخرجة السينمائية التونسية ووزيرة الثقافة السابقة مفيدة التلاتلي في عام 1994، ومن أفلامها أيضًا "موسم الرجال" في 2000 و"نادية وسارة" في 2004.