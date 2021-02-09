شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج سعد هنداوى يقود ورشة صناعة الفيلم فى أفريقيا بالدورة الـ10 لمهرجان الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود المخرج سعد هنداوى "ورشة صناعة الفيلم القصير" بالدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد التي ستنطلق أواخر شهر مارس بمدينة الأقصر.

المخرج سعد هنداوي قدم للسينما المصرية عدة أفلام منها: (السفاح – ألوان السما السابعة – حالة حب) وغيرها من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وقد حصلت أفلامه علي العديد من الجوائز الدولية، وهو من جيل المخرجين الذين يحبون السينما ومهرجاناتها الفنية.



المخرج هايلي جريما

استمارة المشاركة الخاصة بورشة صناعة الفيلم تم طرحها عبر الموقع الرسمي للمهرجان وأصبحت متاحة لكل شباب السينمائيين في القارة الأفريقية الراغبين في المشاركة فيها بالدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أما عن شروط الالتحاق بها فيشترط في المتقدم اليها أن يكون له عمل واحد علي الأقل يبرز إمكانياته، وتستمر الورشة لمدة 10 أيام وتنتهي بإخراج كل متقدم لفيلم قصير يصور بالأقصر ويعرض في اليوم الختامي من المهرجان .



ورشة صناعة الفيلم

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان أن ورشة صناعة الفيلم القصير من أهم فعاليات المهرجان لدورها في صناعة أجيال جديدة من مبدعي السينما في القارة الأفريقية وقد بدأت منذ الدورة الأولى بقيادة كل من المخرج رضا الباهي من تونس والسيناريست هاني فوزي والمخرج سمير سيف ومدير التصوير كمال عبد العزيز من مصر، ثم تولي قيادتها من الدورة الثانية وحتي السابعة المخرج الأثيوبي الكبير هايلي جريما وحقق نجاحًا كبيرًا وتخرج من ورشته العديد من صناع الأفلام الذين أصبحوا الأن مخرجين متميزين وحصل أغلبهم علي جوائز عالمية، كما أدار الورشة في الدورة الثامنة المخرج الكبير خيرى بشارة.