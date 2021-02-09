شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور حلا شيحة بالحجاب يتصدر التريند فى عقد قرانها على معز مسعود "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة حلا شيحة، أمس الإثنين، بعقد قرانها على الداعية الإسلامي معز مسعود بأحد فنادق القاهرة المطلة على النيل، وسط حضور عدد قليل من أقارب العروسين.

شاركت الفنانة حلا شيحة صورا من عقد قرانها على الداعية الإسلامي معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت حلا شيحة بالحجاب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت: "اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا".

وكانت بدأت قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود منذ عدة أشهر وطالت الأقاويل حلا وقتها ولكن لم تعلق حلا شيحة بالإيجاب أو بالنفى، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

وفى يوم 2 ديسمبر الماضى وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

وقد أثارت حلا شيحة ومعز مسعود جدلا بشأن علاقتهما وقصة الحب التي جمعتهما بدون مقدمات، خاصة أنهما شوهدا أكثر من مرة في عدة أماكن عامة وتسربت لهما مجموعة صور.