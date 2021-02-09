شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة شقيق أمير كرارة فى "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمد جمعة دور شقيق النجم أمير كرارة ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان المقبل، ويكثف المخرج محمد سامى عدد ساعات التصوير حالياً للبدء فى عمليات مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل للانتهاء من عدد كبير من المشاهد، ويبدو أن ترشيحه للعمل جاء من المخرج محمد سامى بعد نجاحه معه العام الماضى بمسلسل "البرنس".

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية.

ويشارك محمد جمعة في السباق الرمضانى من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، للنجم أحمد عز، ويجسد من خلاله شخصية صحفي، والعمل بطولة هند صبري، وصلاح عبدالله، وهشام سليم، وأحمد حلاوة، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.