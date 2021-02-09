روجينا “بنت السلطان” في دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بدأت النجمة المصرية روجينا، تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان “بنت السلطان”، إذ ستخوض من خلاله أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية، ومن المقرر عرض العمل ضمن السباق الرمضاني المقبل 2021.

وكشفت روجينا عن كواليس تصوير المسلسل من خلال نشرها صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها برفقة كل من: أحمد مجدي، محمد مهران، محمود حافظ، والمخرج أحمد شفيق.

وعلقت عليها، قائلة: “الوحوش مسلسل بنت السلطان.. رمضان يجمعنا 2021”.

وأضافت: “بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب”.

والمسلسل من بطولة روجينا، محمود حافظ، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، وغيرهم من الفنانين، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

يذكر أن روجينا حققت نجاحاً ملحوظاً في رمضان الماضي من خلال تجسيدها دور (فدوى) في مسلسل «البرنس» من بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر وغيرهم.

كما شاركت في مسلسل “أسود فاتح” من خلال دور نجلاء سعد، وكان العمل من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وصبري فواز وغيرهم.

أما على الصعيد الشخصي فقد هنأت روجينا زوجها أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بمناسبة عيد ميلاده الـ60 من خلال نشرها مجموعة صور من ألبوم الذكريات، وعبرت روجينا عن حبها لزوجها بصورة من زفافهما وصور أخرى تعكس اللحظات الجميلة التي جمعتهما، كما ظهر في الألبوم ابنتاهما مايا ومريم.

وعلقت الفنانة روجينا على الصور بطريقة (فدوى) الشخصية الاستثنائية التي أدتها في مسلسل “البرنس”، وحققت نجاحاً واسعاً خاصة بالكلمات التي اشتهرت بتأديتها، مثل كلمة (يا عمري)، إذ علقت قائلة: «كل سنة وإنت بصحة وسعادة يعمرررررررررررري.. كل سنة وإنت حبيب العمر رفيق الرحلة السند الأمان كبير العائلة أبو البنات، كل سنة وإنت حبيبي كل سنة وإنت دايماً في قلبي».