شكرا لقرائتكم خبر عن بنات شيحة يحتفلن بشقيقتهن حلا فى عقد قرانها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة حلا شيحة، أمس الإثنين، بعقد قرانها على الداعية الإسلامي معز مسعود بأحد فنادق القاهرة المطلة على النيل، وسط حضور عدد قليل من أقارب العروسين.

ونشرت حلا شيحة، عبر ستورى حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا برفقة شقيقاتها هنا ورشا ومايا شيحة خلال عقد القران، حيث طلت بالفستان الأبيض.

كما هنأت هنا شيحة، شقيقتها حلا عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، قائلة: "تم عقد قران حبيبتي وأختي وروحي ونصفي الآخر حلا الجميلة قلبا وقالبا على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها ..يا رب بارك لهما وبارك عليها، وأجمع بينهما في خير .بحبك قوي يا حلولا.. النهارده من أسعد أيام حياتي لأني شايفاكي مبسوطة.. يا رب دايما مبسوطة، بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضى عليكوا".





كما ظهرت حلا شيحة أيضا في صور أخرى بالحجاب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت: "اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا".

وكانت بدأت قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود منذ عدة أشهر وطالت الأقاويل حلا وقتها، ولكن لم تعلق حلا شيحة بالإيجاب أو بالنفى، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

وفى يوم 2 ديسمبر الماضى وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال: "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

وقد أثارت حلا شيحة ومعز مسعود جدلا بشأن علاقتهما وقصة الحب التي جمعتهما بدون مقدمات، خاصة أنهما شوهدا أكثر من مرة في عدة أماكن عامة وتسربت لهما مجموعة صور.