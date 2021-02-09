شكرا لقرائتكم خبر عن مارلين مانسون يجبر المعجبات على التعرى.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعمت إحدى المصورات أن النجم العالمى مارلين مانسون أجبر عددًا من المعجبات على التعرى كجزء من لعبة جنسية مشوهة، وهو النجم الذى واجهه مؤخرًا عدد من الاتهامات بالعنف والاعتداء الجنسى وتصدر عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة.

تزعم إيريكا فون شتاين أن مانسون البالغ من العمر (53 عامًا) قد تسبب فى شُرب المعجبات أيضًا الكحول قبل أن يأمرهم بخلع ملابسهن.

فى حديثها لموقع "The Mirror" قالت فون شتاين إنها اختيرت من بين حشد من المعجبين من قبل مرافقى مانسون واصطحبهن إلى الحافلة السياحية ، ثم زُعمت أنها اختبأت فى الجزء الخلفى من المجموعة بينما أشار الموسيقى إلى مجموعة النساء وأمرهن بخلع ملابسهن واستكملت كلامها قائلة: "كان الجميع متفاجئين قليلا فى البداية بينما استطاع أن يجعل الأمور تبدو طبيعية، وكأنها ممتعة".

كما تحدثت الصحيفة إلى امرأتين أخريين كانتا على متن الحافلة، وعلقت إحداهما: "تم إجبار الفتيات على ركوبها وهما فى حالة سكر. لقد كان إساءة استخدام للسلطة ".