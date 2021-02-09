شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى وأنغام ورانيا يوسف يشيدون بأداء الأهلى: ننتظر التتويج بالمركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عدد كبير من نجوم الفن بالأداء البطولى للمارد الأحمر رغم الخسارة بهدفين أمام بطل أوروبا بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم الأندية، في المباراة التي شهدت أداء رجولى على المستطيل الأخضر من جانب المارد الأحمر.

قال الفنان نبيل الحلفاوى، عبر حسابه بموقع تويتر:" شوط ثانٍ جيد. نتيجة معقولة أمام بطل العالم. وهي التي توقعتها في السيناريو الأول أمامنا الآن أهم مباراة والمطلوب فيها الفوز على النادي البرازيلي لتحقيق المركز الثالث واعتلاء المنصة في نهاية سعيدة إن شاء الله".

وكتب الفنان أحمد السعدنى:" الحمدلله مع فرقة معندهاش عزيز و لا غالي و لا تعرف الرحمة الخروج بالنتيجة دي انجاز كبير فعلا"، كما قالت رانيا يوسف:" شكرا لاعبي الأهلي الابطال على مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ، تجربة وأداء محترم ننتظر منكم التتويج بالمركز الثالث في البطولة".

ووجه النجم مصطفى شعبان، رسالة إلى النادى الأهلى، عبر حسابه بموقع فيس بوك :"اداء مشرف من الاهلي .. هاردلك للنادي الاهلي اداء مشرف رجالة شرفتونا" وكتب الفنان محمود حميدة، عبر حسابه بفيس بوك:" شكراً يا رجالة"، وقالت المطربة أنغام، عبر حسابها بموقع تويتر:" كل الاحترام لرجال وابطال الأهلي شرفتونا".

وكتب كريم فهمى ، عبر حسابه بموقع انستجرام:" عملتوا اللي عليكوا يا رجاله ، شكرا ، لما فريقك يوصلك انك ترعل عشان خسرت من بايرن احسن فريق في العالم ... الاهلي جمهوره طماع و انا اكبر طماع .. حاجه تشرف بجد".

وعلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الأداء المشرف الذي قدمه النادي الأهلي ممثل القارة السمراء في كأس العالم للأندية أمام العملاق الألماني بايرن ميونخ في نهائي كأس العالم للأندية، عقب فوز الأخير على المارد الأحمر بثنائية نظيفة في الدور نصف النهائي من البطولة، مساء الإثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال كاف على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" بعد المباراة: "أداء جيد من الأهلي ممثل أفريقيا في مواجهة البايرن في #كأسالعالمللأندية.. القارة السمراء تفتخر بكم".

وسجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف في كل شوط ، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس المكسيكي في نهائي البطولة فيما سيلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.