فن ومشاهير

أسرة "آل هارون" تواصل خطف النجوم والفنانين.. محمد عز ينضم لعائلة الفيلم

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القاهرة - سامية سيد - واصل المنتج حسني محمود وشركته مومنت برودكشن، في ضم النجوم والفنانين لأسرة فيلمه الجديد "آل هارون"، إذ انضم الفنان محمد عز، إلى أبطال العمل.

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وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن الفنان محمد عز قد أنهى التعاقدات الرسمية مع المنتج حسني محمود، وأنه في مرحلة التحضير والإعداد لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وفيلم "آل هارون"، من بطولة نخبة من الفنانين، بينهم، أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز، وهاجر الشارنوبي ومنى فاروق، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كل من، محمود شاذلي، وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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