شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "آل هارون" تواصل خطف النجوم والفنانين.. محمد عز ينضم لعائلة الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتج حسني محمود وشركته مومنت برودكشن، في ضم النجوم والفنانين لأسرة فيلمه الجديد "آل هارون"، إذ انضم الفنان محمد عز، إلى أبطال العمل.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن الفنان محمد عز قد أنهى التعاقدات الرسمية مع المنتج حسني محمود، وأنه في مرحلة التحضير والإعداد لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفيلم "آل هارون"، من بطولة نخبة من الفنانين، بينهم، أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز، وهاجر الشارنوبي ومنى فاروق، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كل من، محمود شاذلي، وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.