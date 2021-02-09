بالصور.. عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة حلا شيحة، بعقد قرانها على الداعية والمنتج معز مسعود، مساء أمس الإثنين، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل

واقتصر عقد القران على حضور الأسرتين والمقربين، نظرا لانتشار فيروس كورونا- بحسب ما صرح به الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد "حلا".

وبدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه "إنستجرام"، وعلقت "حلا" عليها: "هاي معز.. مين واخد الصورة"، ليرد "معز" عليها : "شخص مهم أوي".وترددت بعدها وجود علاقة عاطفية تجمع بين حلا ومسعود، ولم يخرج أي منهما لتأكيد أو نفي ذلك.وأثار معز مسعود الجدل من جديد، يوم 2 ديسمبر الماضي، حول علاقته بحلا شيحة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث أهداها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، وعلق عليها: "لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكي يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".وأعادت "حلا" نشر الأغنية، وعلقت: "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء"، وهو ما أكد حقيقة علاقتهما