هيفاء وهبي داخل سيارتها ونهى عابدين جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة داخل سيارتها.

سارة الطباخ

شاركت المنتجة سارة الطباخ متابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها رفقة كل من الفنانات دينا فؤاد وإيمان العاصي.

نهى عابدين

ظهرت الفنانة نهى عابدين في صورة جديدة نشرتها عبر "إنستجرام"، بإطلالة جريئة خلال جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات.

درة

الفنانة التونسية درة شاركت جمهورها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها رفقة كلبها.

نرمين الفقي

ونشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة نالت إعجاب جمهورها.

أنغام

وشاركت الفنانة أنغام جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة باللون الأسود.

نسرين أمين

الفنانة نسرين أمين نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة.

تارا عماد

كما نشرت الفنانة تارا عماد صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة معتمدة على مكياج هادئ.

ناهد السباعي

ونشرت الفنانة ناهد السباعي صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تحتسي قهوتها في أحد الأماكن.

أحمد فلوكس

شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره ومتابعيه عبر "إنستجرام"، صورة جديدة له ظهر خلالها بإطلالة كلاسيكية مرتديًا بدلة ونظارة شمسية.