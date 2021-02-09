السعدني عن هزيمة الأهلى من بايرن ميونخ بهدفين: "إنجاز كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان أحمد السعدني، على هزيمة فريق الأهلي من فريق بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية بهدفين دون مقابل .

وكتب السعدني عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله مع فرقة معندهاش عزيز ولا غالي ولا تعرف الرحمة.. الخروج بالنتيجة دي إنجاز كبير فعلاً.. أهلاوي وأفتخر".

ولعب الأهلي وبايرن ميونخ، مساء اليوم الإثنين، على ستاد أحمد بن علي المونديالي في الدور نصف النهائي من البطولة، ليصعد "البايرن" لنهائي كأس العالم للأندية، وينافس الأهلي على المركز الثالث والرابع في المباراة القادمة.