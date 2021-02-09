الفيلم السعودي "صلة" يعرض دوليا لأول مرة في مهرجان تامبيرى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:37 صباحاً - يشهد الفيلم السعودي القصير "صِلة" للمخرج حسام الحلوة، عرضه الدولي الأول ضمن فعاليات مهرجان تامبيري السينمائي للأفلام القصيرة بفنلندا (من 10 وحتى 14 مارس)،

فيلم صلة يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان

وتم اختيار الفيلم السعودي القصير "صلة" للمخرج حسام الحلوة للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان تامبيري الفنلندي العريق للأفلام القصيرة، ضمن الأفلام ال٥٩ المرشحة لهذه المسابقة والتي شهدت أكثر من ٦٠٠٠ مشاركة.

ويضم برنامج الدورة الحالية نحو 250 فيلم، وستقام أغلب العروض على المنصة التليفزيونية للمهرجان، وستكون متاحة في الفترة من 10 – 21 مارس.

وكان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأول بمهرجان أفلام السعودية حيث فاز بجائزة النخلة الذهبية لأفضل مخرج.

وتدور أحداث الفيلم حول خالد ووالده اللذان يضطرا للتعامل مباشرة مع غياب والدة خالد وسط غياب أرضية مشتركة بينهما في التعامل والأفكار.

فيلم صِلة من إخراج وتأليف حسام الحلوة، وبطولة ناصر الربيعان ومحمد اليحيى، وإنتاج محمد الحمود وحسام الحلوة، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم ف العالم العربي.

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