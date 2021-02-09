بالفيديو: فوز بايرن ميونخ على الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2-0

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

تأهل بايرن ميونخ الألماني للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية، بعد فوزه 2/0 على الأهلي المصري في نصف النهائي، اليوم الإثنين.

وافتتح نجم بايرن ميونخ، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، هدفي المبارة في الدقيقة 17 من بداية اللقاء، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيفة 86.

​وبهذه النتيجة يصعد بايرن إلى النهائي لملاقاة “تيجريس أونال” المكسيكي، بينما يلعب الأهلي الخميس المقبل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في المونديال بمواجهة ضد “بالميراس” البرازيلي.

​وسيطر بايرن على المبارة بشكل كبير حيث استحوذ النادي الألماني على 69% من المباراة، وسدد على مرمى الأهلي 7 تسديدات، ولعب 7 ضربات ركنية، بينما لم يكن للأهلي أي ضربة ركنية.

وسبق لبايرن ميونخ أن نال لقب كأس العالم للأندية العام 2013، عندما فاز على الرجاء البيضاوي المغربي في النهائي 2/0.

في حين كان أفضل إنجاز للأهلي في كأس العالم للأندية في نسخة 2006، عندما حصل المركز الثالث.