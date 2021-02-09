فن ومشاهير

حياة إيفانكا ترامب الجديدة: استرخاء على الماء ومثلّجات في ميامي

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: نشر موقع صحيفة “الدايلي ميل البريطانية، صوراً لابنة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، إيفانكا برفقة زوججا جاريد كوشنر، للمرة الأولة منذ مغادرتهما واشنطن، بينما يستمتعان بالسماء المشمسة في فلوريدا.

وقضت إيفانكا وزوجها، المستشار الرئاسي الأسبق، وأطفالهم الثلاثة، الأسبوع الماضي، في استكشاف محيطهم الجديد في حي “Surfside” في ميامي، حيث استأجرت العائلة شقّة مطلّة على المحيط الأطلسي. كما بدت العائلة سعيدة في الفصل الجديد، أثناء استرخائها على الماء والاستمتاع بالآيس كريم من متجر محلي.

وأشارت “الدايلي ميل” إلى أنّ جاريد وإيفانكا وقّعا عقد إيجار شقة في ميامي، بكلفة ناهزت الـ50 ألف دولار شهرياً.

كما أظهرت مجموعة صور، الأسبوع الماضي، الثنائي يلعبان على الشاطئ مع ابنيهما ثيودور (4 أعوام)، وجوزف (7 أعوام).

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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