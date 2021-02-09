حياة إيفانكا ترامب الجديدة: استرخاء على الماء ومثلّجات في ميامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: نشر موقع صحيفة “الدايلي ميل“ البريطانية، صوراً لابنة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، إيفانكا برفقة زوججا جاريد كوشنر، للمرة الأولة منذ مغادرتهما واشنطن، بينما يستمتعان بالسماء المشمسة في فلوريدا.

وقضت إيفانكا وزوجها، المستشار الرئاسي الأسبق، وأطفالهم الثلاثة، الأسبوع الماضي، في استكشاف محيطهم الجديد في حي “Surfside” في ميامي، حيث استأجرت العائلة شقّة مطلّة على المحيط الأطلسي. كما بدت العائلة سعيدة في الفصل الجديد، أثناء استرخائها على الماء والاستمتاع بالآيس كريم من متجر محلي.

وأشارت “الدايلي ميل” إلى أنّ جاريد وإيفانكا وقّعا عقد إيجار شقة في ميامي، بكلفة ناهزت الـ50 ألف دولار شهرياً.

كما أظهرت مجموعة صور، الأسبوع الماضي، الثنائي يلعبان على الشاطئ مع ابنيهما ثيودور (4 أعوام)، وجوزف (7 أعوام).