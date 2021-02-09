لم يقاوم دموعه.. عبد الإله رشيد يكشف تعرّضه للاختطاف في الطّفولة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: اعترفَ الفنان المغربي عبد الإله رشيد للمرة الأولى بأنّه تعرّض لاختطاف في طفولته، وذلك بشكل يتشابه مع قصة مسلسل “شهادة ميلاد” في جزئه الثاني.

وضمن حسابه الرسمي على “إنستغرام”، تحدث رشيد في منشور بأنه تعرض لمحاولة اختطاف في طفولته بشكل يتشابه مع دور يحيى في الجزء الثاني من مسلسل “شهادة ميلاد”.

وقال: “أعترف للجمهور بسر أكشفه لأول مرة، لولا لطف الله بي وبأبي وأمي كنت سأعيش نفس مصير يحيى في مسلسلي شهادة ميلاد، لأنني تعرضت للاختطاف في طفولتي”.

ولكن رشيد الذي لم يروِ تفاصيل قصة الاختطاف لم يستطع أن يمنع دموعه أثناء تصوير الجزء الثاني من “شهادة ميلاد”، نظراً إلى أنه عاش قصة مشابهة.

وتابع رشيد: “شهادة ميلاد بالنسبة لي هو أكثر من مجرد عمل فني، هو عبارة عن تضامن ومساندة وإحساس بمن عاش هذه المعاناة”.

يذكر أنّ عبد الإله رشيد شارك في بطولة المسلسل إلى جانب كل من: رشيد فكاك، وهاجر كريكع، فاطمة خير، وأحلام الزعيمي.