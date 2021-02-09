دموع مايلي سايرس تخونها خلال “السوبر بول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تأثرت النجمة الأاميركية مايلي سايروس (28 عاماً) أثناء أدائها العاطفي لأغنية Wrecking Ball في الحفل الذي سبق مباراة “السوبر بول” بفلوريدا يوم الأحد.

واعتلت المغنية المنصة لأداء أغنيتها في حفل تم بثه عبر “التيك توك” عندما خانتها دموعها وكلماتها وانهارت بالبكاء واضطرت إلى التوقف عن الغناء.

وبينما كانت تغني مقطعاً من الأغنية تشير فيه إلى أنّها لم ترغب بالانفصال وستحبّه إلى الأبد، بدأ صوت مايلي بالاختناق. حاولت استئناف الأغنية قبل أنّ تحني رأسها وتحاول أن تلملم نفسها لمتابعة الأغنية، لكنّها لم تفلح. انتظرت فترة وجيزة ومسحت دموعها بعد أنّ ضيّعت معظم الأغنية وتمكنت مايلي أخيراً من إنهاء الأغنية.

وأوضّحت الأخيرة انهيارها للجمهور قائلةً: “أضع الكثير من البرق وأتسلّح بدرعٍ كبيرٍ، لكنني أيضاً أفتح، قلبي للجميع وينكسر كثيراً”.

ويشاع على نطاق واسع أن أغنية Wrecking Ball عائدة إلى زوجها السابق، الممثل ليام هيمسورث (31 عاماً)، الذي انفصلت عنه في آب (أغسطس) 2019 بعد ثمانية أشهر فقط من الزواج وعلاقة دامت 10 أعوام.

واعترفت مايلي في مقابلة سابقة بأنها ما زالت تحب الممثل كثيراً، إذ أصرت أنها ستحبه “إلى الأبد”، لكنّها اعترفت بوجود “العديد من الخلافات” التي دمّرت علاقتهما ولم يتمكنا من الحفاظ عليها. وختمت الممثلة أيضاً أنّ انفصالها عن الممثل كان “أشبه بالموت”.