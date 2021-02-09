شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم سيئ لـ فيلم دينزل واشنطن ورامى مالك الجديد The Little Things والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم The Little Things الذى يجمع كلاً من النجمين دينزل واشنطن ورامى مالك ذى الأصول المصرية، ومن إخراج جون لى هانكوك، على تقييم سيئ حيث وصل إلى 47% من قبل 199 ناقد، و64% من قبل أكثر من 250 مشاهد، على موقع Rotten Tomatoes.



The Little Things

وتدور أحداث فيلم The Little Things حول تتبع "ديك" لمؤامرة، وهو وكيل مقاطعة كيرن، نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذى يتعاون مع باكستر، وهو محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز فى كل التفاصيل الصغيرة التى ستساعده فى التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع "deadline".

ويضم فريق The Little Things أيضًا ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.

وعلى جانب آخر، كشف النجم المصرى العالمى رامى مالك، تفاصيل عن حياته المهنية، وذلك خلال حواره مع مجلة British GQ، منذ عدة أسابيع، حيث أكد أنه كان عازمًا على تحقيق رغبة والديه فى أن يصبح محامياً، موضحا أنه لم يكن لديه أي اهتمام بالتمثيل، إلى أن أقنعه مدربه أن أسلوبه فى المناقشة دراميًا للغاية وجعله يؤدى دور فى مسرحية، وقال "شعرت أن لدى فكرة عن كيفية توجيه كل الطاقة الإبداعية التى كانت بداخلى للتمثيل".