شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تعلن تأجيل حفلها فى دبى وتعلق: "لقاؤنا قريب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب تأجيل حفلها على مسرح المجاز في الشارقة بدبى لحين إشعار آخر، حرصا على سلامة الجميع من تفشى فيروس كورونا.

وغردت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" تزامنا مع الاجراءات و تدابير الصحة الاحترازية بدولة الامارات العربية المتحدة تم تأجيل حفل يوم ١٩ بالشارقة على مسرح المجاز لأشعار اخر ان شاء لله لقائنا قريب".



شيرين عبد الوهاب

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب طرحت أيضًا في الآونة الأخيرة، كليب أغنية "مصر أرض الجمال"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أمير سمير وإيهاب سمير، هندسة صوتية محمد إسماعيل، وقد هنأت فيها الشعب المصري وشعوب العالم بالعام الميلادي الجديد، وقد هدفت الأغنية أيضًا للترويج للسياحة في مصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار

ومن ناحية أخرى كشف الملحن محمد رحيم، عن تعاونه مع النجمة شيرين عبد الوهاب في أغنية جديدة، تعود من خلالها للجمهور بعد غياب عن تقديم ألبومات وأغانى جديدة، منذ آخر أغانيها "مش قد الهوي" والتي قدمتها أبريل الماضي، وهي من ألحان محمد رحيم، وكلمات الشاعر محمد الغنيمي، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، ونشر رحيم، صورة قديمة تجمعه مع شيرين، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "انتظرونا قريبًا إن شاء الله".