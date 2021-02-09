شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول صور من عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الإعلامية لميس الحديدى، أول صور من كتب كتاب الفنانة حلا شيحة ومعز مسعود، مقدمة التهنئة للعروسين.



حلال شيحة ووالدها الفنان التشكيلى أحمد شيحة

من جانبه أشار الفنان التشكيلى أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، أنه نظرا لظروف كورونا، كان كتب الكتاب أسرى، موضحا أنه تم بحمد الله عقد القران ، متمنيا لهم السعادة.



حلا شيحة ومعز مسعود

وتابع: "قلت لمعز حلا أغلى الناس عندى وحاجة كبيرة ومهمة وتحتاج حد يكون حقيقى بيحبها ويحافظ عليها ويوقف جنبها، وهو شخص محترم للغاية، ووصيتها توقف جنبه، وتحافظ على فنها وتعمل الأدوار اللى بتعجب الناس، وهو قالى أنها هتعمل كل عمل فنى له قيمة فنية".