شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى عن مفيدة التلاتلى: نجحت فى التعبير عن معاناة المرأة بحرفية شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ليلى علوى، على نعي المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، بكلمات مؤثرة، عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة: فقدت السينما العربية مخرجة بغاية الأهمية، وتعد إحدى أيقونات السينما التونسية، والتي شرفت بلقائها في عدة مهرجانات والعمل معها في بعض لجان التحكيم، واستفدت الكثير من نقاشاتنا المثمرة.

وتابعت، رحم الله المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، السيدة التي لطالما نجحت في التعبير عن معاناة المرأة بحرفية شديدة عزائي لمحبيها وأسرتها وجميع السينمائيين.



ليلى علوى

يذكر أن المخرجة مفيدة التلاتلي من مواليد سيدي بوسعيد في 5 أغسطس سنة 1947، ودرست السينما في فرنسا، وشغلت لفترة قصيرة منصب وزيرة الثقافة في تونس، وقد رحلت المخرجة التونسية الكبيرة مفيدة التلاتلي عن عالمنا أول أمس، تاركة إرثًا سينمائيًّا عبر بصدق عن قضايا المرأة العربية.

ومؤخرًا استرجعت ليلى علوى ذكرياتها بصحبة عمالقة في تاريخ الفن منهم الفنان محمود حميدة، بالإضافة إلى 4 فنانين رحلوا عن عالمنا تباعًا، هم: أحمد زكى، نور الشريف، محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوى.

وعلقت النجمة ليلى علوى على الصور التى نشرتها وكتبت فى رسالة لمتابعيها: "حبيتوا أى ثنائى فيهم أكتر"، حيث عملت مع كل هؤلاء النجوم بأكثر من عمل فنى خلال مسيرتها تميزا فيهما بنجاح كبير وثناء من قبل الجمهور.

وفى سياق آخر تعود ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم "ماما حامل"، المقرر عرضه العام الجاري، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته كل من: بيومي فؤاد، محمد سلام، سامي مغاوري، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.