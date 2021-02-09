شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: تقنين أوضاع حمو بيكا ومطربى المهرجانات للحكم على يقدمونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير الغناء العربي هاني شاكر، خلال ندوة تكريمه باليوم السابع إن حمو بيكا ومطربي المهرجانات لديهم فرصة للانضمام إلي شعبة المونولوج، موضحًا أنه يدرس ذلك وسيقوم بعرضه علي مجلس النقابة للبت فيه، مشيرًا إلي أن تنازله بقبولهم كأعضاء نقابة من باب تقنين الأوضاع وللقدرة علي التحكم فيما يقدمونه علي مستوى الموسيقي والكلمات، رغم عدم إقتناعه بالفكرة من الأساس.

واستكمل أمير الغناء العربي هاني شاكر، أنه سيعطي صوته لحمو بيكا إذا تقدم لشعبة المونولوج بعد موافقة مجلس النقابة، خاصة أن النقابة سمحت بدخول فرق الموسيقي التي تغني مهرجانات في شعبة الراب، مضيفًا أن حمو بيكا صعب عليه وعلي المجلس وسامحه حتي لا يدخل السجن مردفا: "مش عايز أقف في وش حد".

وأشار هاني شاكر أن عمر كمال وحسن شاكوش انضما للنقابة في شعبة الغناء الشعبي وأنهما ملتزمان وأن ما يقوم به تجاه مطربي المهرجانات من باب عدم ترديد الأطفال لأغاني تضم كلمات سيئة.

وفي سياق متصل يستعد أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر، لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب، يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجارى، في تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وطرح أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "كيف بتنسى" عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، وأداها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، ألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، إخراج هنا حافظ، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد 2021.