شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: قريبا جدا.. وعد بعمل يليق بمستمعينا مع الأمير سعود بن الفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب رامى جمال، أغنية جديدة من كلمات الأمير سعود بن محمد عبد الله الفيصل، وشوق رامى متابعيه للأغنية، مؤكدا أنه سوف يتم طرحها قريبا.

وكتب رامى جمال، عبر حسابه على تويتر، قائلا: قريبا جدا وعد بعمل يليق بمستمعينا وصانعي العمل، وعلى رأسهم أخي صاحب السمو الأمير الشاعر المبدع سعود بن محمد عبد الله الفيصل اجهزوا".



رامى جمال

وحققت أغنية "ولسه" للفنان رامى جمال، أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب في الأسبوع الأول بعد طرحها، وهى أولى أغنيات ألبومه الجديد "ولسه"، وقد طرحها الخميس الماضى، من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ألبوم رامى جمال سيكون بعنوان "ولسه"، وسيتم طرحه بشكل متتابع خلال عام2021 ، ويضم 10 أغنيات، تعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين الموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في الألبوم، وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" على مدار 8 سنوات ماضية، وهى: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدى".

يذكر أن آخر أعمال رامى جمال كان ألبوم "أنا لوحدى"، والذى شارك فيه رامي جمال كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.