شكرا لقرائتكم خبر عن النجم إيهاب فهمي: أقدم شخصية جديدة تماما في فيلم «آل هارون» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم إيهاب فهمي، أنه سيؤدي دورا جديدا في فيلم «آل هارون»، الذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبله، مشيرا إلى أنه مخرج العمل، يعد من أفضل المخرجين المتواجدين على الساحة الفنية.

كان الفنان إيهاب فهمي، قد انضم إلى أسرة فيلم «آل هارون»، من إنتاج شركة مومنت برودكشن للمنتج حسني محمود، وتأليف أحمد أنور، ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام. وأكد مصدر لـ «الخليج 365»، أن الفنان قد أنهى التعاقدات الرسمية مع المنتج حسني محمود، وأنه في مرحلة التحضير والإعداد لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال فهمي: «بعمل شخصية جديدة عليا تماما في فيلم (آل هارون)، وده تالت تعاون بيني وبين المخرج معتز حسام، أنا تعاونت معاه في فيلم (ريما) وفيلم (قبل الأربعين)، ثم (آل هارون)، وهو مخرج مهم جدا، وأنا بشوف أنه من أحسن المخرجين الموجدين في جيله، وأتمنى أنه يبقى عرض مهم، ويبقى حاجة مهمة لينا كلنا».

وأضاف الفنان إيهاب فهمي، أن كل الفنانين المتواجدين في فيلم «آل هارون» أبطال، لأن البطولة جماعية، وآل هارون كل من فيه أبطال، «بنتفرج على فيلم بفكرة جديدة، وشركة إنتاج محترمة بتشرف إني متواجد معاهم، أتمنى يعملوا حاجة مهمة جدا، مجموعة الزملاء جميعهم حاجة تشرف، وإن شاء الله نعمل فيلم مهم جدا».

وفيلم «آل هارون» من إنتاج حسني محمود وشركته مومنت برودكشن، وتأليف أحمد أنور، ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، كما يدير غرف صناعة العمل، محمد كمال كمشرف عام على الإنتاج، ومحمود الشاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي منتجين فنيين ومديري إنتاج، ويدور الفيلم في إطار تشويقي مثير بشكل جديد.