شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن لـ الأهلي بعد خسارته من بايرن ميونيخ: "شرفتونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن، على توجيه رسائل دعم بعد خسارة فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتبت النجمة أنغام: "كل الاحترام لرجال وابطال الأهلى شرفتونا"، وقالت النجمة رانيا يوسف، " شكرا لاعبي الأهلي الأبطال على مباره اليوم أمام بايرن ميونخ، تجربه وأداء محترم ننتظر منكم التتويج بالمركز الثالث في البطولة".



أنغام



رانيا يوسف

وغردت النجمة آيتن عامر، قائلة: "فخورة بيك يا أهلي على الحلوة والمرة معاك الأهلى شكرًا لكل الفريق الرجالة بجد"، وقالت الفنانة ندى بسيونى: "شكرًا للاعبي الأهلي، رجال فوق العادة على الحلوة والمرة معاه الحمد لله".



آيتن عامر



ندى بسيونى

وقال الفنان نبيل الحلفاوى : "شوط ثانٍ جيد نتيجة معقولة أمام بطل العالم. وهي التي توقعتها في السيناريو الأول أمامنا الآن أهم مباراة والمطلوب فيها الفوز على النادي البرازيلي لتحقيق المركز الثالث واعتلاء المنصة في نهاية سعيدة إن شاء الله".

فيما قال الفنان أحمد السعدنى، " الحمد لله مع فرقة معندهاش عزيز و لا غالي و لا تعرف الرحمة الخروج بالنتيجة دي انجاز كبير فعلا".



أحمد السعدنى



نبيل الحلفاوى

خسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة، فيما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما لعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير ، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا ، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.