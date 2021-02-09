شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب فى دبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت الفنانة شيرين عبد الوهاب بصحبة زوجها المطرب حسام حبيب في أحدث ظهور لهما، وفقا لصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها التقطت في مطار دبي، وقد لاقت تفاعلا كبيرا بين جمهورها على السوشيال ميديا.

والتقط الفنان حسام حبيب صورة سيلفي برفقة النجمة شيرين عبد الوهاب التي ظهرت في إطلالة أنيقة، مرتدية ملابس "كاجول" وبعض الإكسسوارات، وذلك بعدما تقرر تأجيل حفل الفنانة شيرين على مسرح المجاز بالشارقة حتى إشعار آخر، الذى كان مقررًا يوم الجمعة 19 فبراير، ضمن حفلات الموسم الجديد لأمسيات "هلا بالمجاز".



شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وأعلن مسرح المجاز، عن تأجيل حفل النجمتين أصالة وشيرين عبد الوهاب، ضمن حفلات الموسم الجديد لأمسيات "هلا بالمجاز"، لحين إشعار آخر، حرصا على سلامة الجميع من تفشى فيروس كورونا.



شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في مطار دبي

وكتب حساب المسرح الرسمى عبر إنستجرام: "تم تأجيل حفل أصالة وشيرين عبد الوهاب على مسرح المجاز بالشارقة حتى إشعار آخر، وذلك من أجل سلامة الجميع، يُرجى العلم أن قيمة التذاكر سيتم استردادها مباشرةً على الحساب البنكى الخاص بكم.. شكرًا جزيلًا".

ومن ناحية أخرى، كشف الملحن محمد رحيم، عن تعاونه مع النجمة شيرين عبد الوهاب في أغنية جديدة، تعود من خلالها للجمهور بعد غياب عن تقديم ألبومات وأغانى جديدة، منذ آخر أغانيها "مش قد الهوي" والتي قدمتها أبريل الماضي، وهي من ألحان محمد رحيم، وكلمات الشاعر محمد الغنيمي، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، ونشر رحيم، صورة قديمة تجمعه مع شيرين، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "انتظرونا قريبًا إن شاء الله".