شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى: هدبح عجل على كل جول يسجلوا الأهلى فى بايرن ميونيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنت المطربة ساندى، الفوز للنادى الأهلى قبل مواجهته المرتقبة أمام نادى بايرن ميونخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، والتى تقام فى الثامنة مساء اليوم بالدوحة، في البطولة التى تستمر حتى 11 فبراير الجارى بقطر.

ونشرت ساندى صورة، عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت قائلة: "أنا هدبح عجل على كل جول يسجلوا الأهلي النهاردة ولسه مجبتش التيشرت برضه".



ساندى

ويترقب عشاق النادى الأهلى بطل أفريقيا الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة مواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس الماضى والتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائى مباشرة بعدما وصل الدوحة السبت وخاض مرانا وحيدا.

وتنتظر جماهير الأهلى المباراة بفارغ الصبر لمشاهدة المارد الأحمر أمام الفريق البافارى فى نصف النهائى، التى يخوضها الأهلى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث سبق للأحمر اللعب مرتين من قبل فى عام 2006، وعام 2012.