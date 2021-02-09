شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحمل تمساحًا في كواليس مسلسل موسى × 3 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "موسى" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

وأظهرت الصور، الفنان محمد رمضان وهو يحمل تمساحًا، بينما كانت ملابسه متسخة في كواليس مسلسل "موسى"، معلقا :"موسى.. ملحمة.. رمضان٢٠٢١ .. #ثقة_في_الله_نجاح.. محمد رمضان .. رمضان يجمعنا"، ولاقت الصور تفاعلاً كبيرًا من قبل معجبيه على السوشيال ميديا.



محمد رمضان عبر انستجرام

وانتقل النجم محمد رمضان وأسرة مسلسله الجديد "موسى"، اليوم الاثتين إلى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامي من أجل تصوير عدد من المشاهد هناك والتي تستغرق 4 أيام لتنتهي الخميس المقبل، لتدخل بعدها أسرة العمل موقع تصوير جديد لاستكمال مشاهد العمل الذى تدور أحداثه في اطار صعيدي خلال فترة الأربعينات، وصور رمضان وأسرة المسلسل عدد من المشاهد أمس الأول السبت داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، وذلك بعد عودتهم من أسوان حيث تم تصوير 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين محمد رمضان وعبير صبرى وهبة مجدى ورياض الخولى وصبرى فواز وعدد آخر من الفنانين.



الفنان محمد رمضان في كواليس مسلسل موسى

وأطلقت شركة سينرجى التريلر الأول للمسلسل، كترويج للعمل المنتظر، وظهر "رمضان" مترديًا الجلابية الصعيدى ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل، وكشف البرومو عن الفترة الزمنية التي تدور حولها العمل وهى فترة الأربعينيات وسيظهر ذلك في الديكورات والملابس والتفاصيل الخاصة بالعمل.



الفنان محمد رمضان يحمل تمساحا

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.



النجم محمد رمضان

وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" في رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.