شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كاردشيان تكشف عن أغرب طرق تدريباتها بجلسة "بيلاتيس".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كورتنى كاردشيان عن طرق تدريباتها من خلال حسابها على موقع إنستجرام، وتحديدًا خاصية الأستورى حين كشفت عن خضوعها لجلسة تمرينات "بيلاتيس"، وهى التمرينات التي تنتمى لليوجا، وتعزز من اللياقة البدنية بصورة كبيرة للجسم.



كورتنى كارداشيان

من ناحية أخرى كشفت منصة E! عن عودة برنامج تليفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians، فى موسمه العشرين والأخير وذلك يوم 18 مارس المقبل، وأصدرت المنصة فيديو ترويجى للعمل والتى تشارك به كورتنى كاردشيان.

وتابع المشاهدون حياة عائلة كاردشيان منذ عام 2007، لكن هذا الآن على وشك الانتهاء، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

تم بث الحلقة الأولى من البرنامج فى أكتوبر من ذلك العام 2007، وسعت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كلوى كاردشيان إلى لم الشمل مع حبيبها تريستان طومسون، حيث تناقش ذلك فى الموسم التاسع عشر من "Keeping Up With The Kardashians "، وذلك بعدما أعلن أنه لا يزال يحبها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



كورتنى

وأكد تريستان طومسون إلى كلوى كارداشيان وأصدقائها وعائلتها أنه لا يزال يحبها، وواصل محاولة كسبها فى حلقة بعنوان "Love Lockdown"، فيما اعترفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، أنها تريد "نهاية خرافية" بعد أن اعترف نجم الدورى الأمريكى للمحترفين تريستان طومسون بأنه لا يزال "فى حالة حب عميق" بوالدة ابنته البالغة من العمر عامين.