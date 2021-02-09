شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يغني لزوجته.. ويؤكد: "نهلة" مراتى وسندى وضهرى وبنتى وصاحبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير الغناء العربي هاني شاكر، خلال ندوة تكريمه باليوم السابع، إن زوجته نهلة، "تحمل همه فنيًا قبل هم هاكل إيه وتطبخ إيه، هي بتطبخ حلو جدًا بس مش بحب أتعبها مش لازم يوميا بس هي بتطبخ علشان مجدي ومليكة أحفادنا".

وأضاف هاني شاكر أن زوجته نهلة، هي سنده وظهره ويعتبرها الزوجة والأم والأخت والأبنة وتقوم باحتواء عصبيته وأنها غيرته بشكل كبير، مؤكدًا أنها عمود البيت، وتسانده وتقف بجواره ولما بتحس أن نفسيته ليست في أفضل حال هي من تعطيه الدفعة وغنا شاكر لزوجته أغنية كل سنة وأنت طيب بمناسبة عيد الحب.

وفي سياق متصل يستعد أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر، لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب، يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجارى، في تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وطرح أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "كيف بتنسى" عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، وأداها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، ألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، إخراج هنا حافظ، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد 2021.