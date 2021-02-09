شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب وبيومى فؤاد وماجد الكدوانى فى "البسين" من كواليس "وقفة رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه فيلم "وقفة رجالة" الذي يُعرض في دور العرض السينمائية خلال هذه الأيام، حيث تصدر التريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومنصات السوشيال ميديا مؤخرًا، ولا يزال جمهور مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صور نجوم الفيلم خلال كواليس التصوير.

ومن بين الصور المنتشرة على السوشيال ميديا، صورة جمعت الفنان سيد رجب مع بيومي فؤاد وماجد الكدواني وهم في حمام السباحة" خلال كواليس تصوير فيلم "وقفة رجالة"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.



صورة من كواليس وقفة رجالة

وحصد فيلم "وقفة رجالة" إيرادات وصلت إلى أكثر من 9 ملايين و650 ألف جنيه جنيه، وذلك بعد أسبوعي عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 14 يناير، واستطاع تصدر الإيرادات اليومية منذ طرحه خاصة أن أحداثه تدور فى اطار كوميدى مشوق.

وقفة رجالة بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.