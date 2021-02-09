شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة من عقد قران شقيقتها حلا ومعز مسعود: "الألماس الصديق المقرب للبنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها بصورة لها من عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة، والداعية معز مسعود داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل، فيما يقتصر على حضور الأسرتين والمقربين للغاية فقط.

وظهرت هنا، فى الصورة التي نشرتها عبر خاصية ستورى على حسابها بموقع إنستجرام، تحمل في يدها ورد وكتبت قائلة: "الورد الصديق المقرب للبنات بهزر الألماس طبعًا".



هنا شيحة

وكانت بدأت قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود منذ عدة أشهر وطالت الأقاويل حلا وقتها ولكن لم تعلق حلا شيحة بالإيجاب أو بالنفى، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

وفى يوم 2 ديسمبر الماضى وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

وقد أثارت حلا شيحة ومعز مسعود جدلا بشأن علاقتهما وقصة الحب التي جمعتهما بدون مقدمات، خاصة أنهما شوهدا أكثر من مرة في عدة أماكن عامة وتسربت لهما مجموعة صور.