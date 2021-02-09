شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال مارلين مانسون عن مدير أعماله تونى سيولا بعد 25 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن خسائر النجم العالمى مارلين مانسون تزداد بشكل ملحوظ مع مرور الساعات وتحديدًا بعد توجيه سلسلة من الاتهامات له بالعنف والاغتصاب، والاعتداء الجنسى، فقد أشارت التقارير إلى أن النجم الشهير البالغ من العمر (52 عامًا)، ومدير أعماله تونى سيولا، قد افترقا بعد أن عملا معا لمدة 25 عامًا، وجاءت هذه الخطوة بعد مزاعم الإساءة إلى المغنى من قبل عدة نساء.

فى وقت عملهم معا، وقف سيولا إلى جانب مانسون وكان يسعى دائمًا لدعمه، وللتصدى إلى العديد من الخلافات والمشاكل التى واجهها مانسون، بما فى ذلك دعاوى قضائية متعددة .

جاء قرار سيولا بالانفصال عن مانسون بعد أن اتُهم المغنى الشهير بسوء المعاملة من قبل خطيبته السابقة النجم ايفان راشيل وود فى وقت سابق من هذا الشهر، إضافة إلى سلسلة كبيرة من النجوم والمشاهير الذين بدأوا فى سرد مشاكلهم مع مارلين مانسون وحكاياتهم المؤلمة .