على عكس والدتها.. حلا الترك تتجاهل عيد ميلاد شقيقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشرت منى السابر والدة الفنّانة البحرينية حلا الترك صورة لابنها في عيد ميلاده على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، حيث كتبت: “الحمد لله أنني أنجبتك، وما زلت أحبك، ولطالما كنت سأفعل ذلك”.

في حين تجاهلت الترك المناسبة ولم تنشر أي صورة أو معايدة على حساباتها الرسمية.

وكانت قد كشفت السابر مؤخراً عن تطورات الأزمة بينهما والتي وصلت إلى القضاء، معبرةً عن خيبة أملها الكبرى بابنتها بخاصة أنها ذكرت زيارة الترك لها قبل فترة وجيزة من الدعوى القضائية، وأنّ الترك قبّلت رأس والدتها وقالت لها بحسب السابر: “مستحيل أن أؤذيك”.

وتحدثت باكيةً عبر “سناب شات” عن سلوك المغنية الخليجية تجاهها حين وصفت الترك أبوها بـ “الحصانة”.

وتأملت السابر أنّ ينصفها القضاء بعدما اتهمتها ابنتها الترك بالنصب، ووصفت أنّ أصحاب الواسطة القوية لا يجرؤ أحد على التكلم معهم.

وتوّجهت الترك للقضاء لتحصل الأموال التي زعمت أنّ والدتها أخذتهاـ علماً أنّ الترك عاشت طويلاً في منزل والدها المنتج البحريني محمد الترك وزوجته الفنّانة المغربية دنيا بطمة.