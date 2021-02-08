نجاح جديد يرافق نانسي عجرم في “أمل بلا حدود”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تخطى الحفل الإفتراضي الأول الذي أحيته النجمة اللبنانية نانسي عجرم في بيروت وتحديدًا في أيار/مايو الفائت حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على قناتها الرسميّة في موقع يوتيوب.

وكان الحفل التواصل الأول لـ نانسي مع الجمهور بعد فترة انقطاع بسبب فيروس كورونا الذي أثّر على قطاع الترفيه وفرض شروطه لناحية الاغلاق الجوي والبري في جميع أنحاء العالم، بالاضافة الى الوقاية والتباعد الاجتماعي بعد إلغاء جميع الحفلات والمهرجانات.

وقدمت نانسي عجرم في زمن كورونا حفلين افتراضيين واستطاعت أن تغرد خارج السرب في فضاء النجومية، وأن تقدّم أفكارًا ناجحة وجديدة ومبتكرة تُسجل لها، فخطواتها مؤخرًا ثابتة وناجحة ومدروسة جدًا، فحصدت الأرقام والأصداء الإيجابيّة بالاضافة الى تصدرها الترند عند كل إطلالة. كما قدّمت حفلًا ثالثًا بمناسبة الإحتفالات بالعام الجديد تم بثه على الهواء مباشرة على قناتي “الحياة” و”ON TV”.

نفيد بالذكر أن نانسي عجرم طرحت في الفترة الماضية أغنية “إلى بيروت الأنثى” وقدّمتها عربون وفاء ومحبّة إلى العاصمة اللبنانية التي ترفض الخنوع والإستسلام رغم أوجاعها، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا تخطى حدود لبنان ووصل إلى الوطن العربي وعدد كبير من بلدان الإغتراب.

أغنية “إلى بيروت الأنثى” هي من قصيدة “إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار”، للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان د. هشام بولس وتوزيع المايسترو باسم رزق، والكليب الخاص بها من إخراج سمير سرياني.