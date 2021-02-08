فيديو كليب أحلام “حزين” ترند أوّل على يوتيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يتصدر فيديو كليب أغنية أحلام الجديدة “حزين” والذي أطلقته يوم أمس الأحد 7 فبراير الحالي، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، من ألبومها الجديد “فدوة عيونك”.

وغردت أحلام عبر حسابها الرسمي على تويتر، “حزين ترند أوّل شكراً لكم”. وأغنية “حزين” من كلمات المرحوم مساعد الرشيدي، ألحان سهم وتوزيع خالد عز.

وكانت أحلام قد قامت بإطلاق الجزء الأوّل من ألبومها الجديد “فدوة عيونك” منذ أيام وتوجهت لجمهورها قائلة: “جمهوري الحبيب في كل مكان كليبات ألبومي الجديد على فن بوكس والاستماع للأغنيات على تطبيق ديزر”، وعادت وأصدرت الفيديوهات عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

نفيد بالذكر أن ألبوم أحلام “فدوة عيونك” يتضمن 26 أغنية منوعة، أطلقت منهم 13 أغنية وهي: “فدوة عيونك”، و”عيون بس”، و”حزين”، و”زوبعه”، و”يا آدمي حس”، و”دفتر وممحاه”، و”الله يرحمه”، و”تشرق الشمس وتغيب”، و”دمعة زرقا”، و”الفرقا”، و”خاطري ضايق”، و”ابن التراب”، و”ما سألت إلا عليك”.

أمّا الجزء الثاني من ألبوم “فدوة عيونك”، فسيصدر في 11 فبراير الحالي، ويتضمن باقي أغنيات الألبوم وهي: “لا بارك الله في الغياب”، و”موعدنا الأخير”، و”لا يروح الليل”، و”ما به تفاصيل”، و”بعض الناس”، و”بريء”، و”خطاك اللاش”، و”تمرد”، و”باب قلبي”، و”بعض الأوقات”، و”تسولف عبرتي”، و”عشان إتتوب”.