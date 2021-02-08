"الأهلي جمهوره طماع".. كيف علّق كريم فهمي على خسارة الأهلي من بايرن ميونيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الفنان كريم فهمي، على خسارة النادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ الألماني بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي" مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 المقامة بقطر.

وكتب فهمي عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "عملتوا اللي عليكوا يا رجالة، شكرا، لما فريقك يوصلك إنك تزعل عشان خسر من بايرن أحسن فريق في العالم.. الأهلي جمهوره طماع وأنا أكبر طماع.. حاجة تشرف بجد".

ويدين بايرن بالفضل في الفوز إلى الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز هدفي المباراة، وبهذه النتيجة، يتأهل البافاري إلى المباراة النهائية لمواجهة تيجريس المكسيكي.

ومن المقرر أن ينافس الأهلي على الميدالية البرونزية في المسابقة حين يلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل.