"شكرا يا رجالة".. هكذا علّق محمد ثروت على خسارة الأهلي من بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الفنان محمد ثروت، على خسارة النادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ الألماني بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي" مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 المقامة بقطر.

وكتب ثروت عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "شكرًا يا رجالة.. شرفتونا".

ويدين بايرن بالفضل في الفوز إلى الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز هدفي المباراة، وبهذه النتيجة، يتأهل البافاري إلى المباراة النهائية لمواجهة تيجريس المكسيكي.

ومن المقرر أن ينافس الأهلي على الميدالية البرونزية في المسابقة حين يلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل.