أول صورة لهنا شيحة من عقد قران حلا ومعز مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة هنا شيحة، جمهورها ومتابعيها، صورة لها من حفل عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة على الداعية معز مسعود، والذي يقام مساء اليوم الاثنين، بأحد الفنادق المطلة على النيل.

وظهرت هنا، في الصورة التي نشرتها عبر "ستوري إنستجرام"، وهي تحمل في يدها باقة ورد، وعلّقت: "الورد الصديق المقرب للبنات.. بهزر الألماس طبعا".

ويقتصر حضور عقد قران الفنانة حلا شيحة على الداعية معز مسعود، على الأسرتين والمقربين فقط.

وبدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه "إنستجرام"، وعلقت "حلا" عليها: "هاي معز.. مين واخد الصورة"؛ ليرد "معز" عليها: "شخص مهم أوي".

وترددت بعدها وجود علاقة عاطفية تجمع بين حلا ومسعود، ولم يخرج أي منهما لتأكيد أو نفي ذلك.

وأثار معز مسعود الجدل من جديد، يوم 2 ديسمبر الماضي، حول علاقته بحلا شيحة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث أهداها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، وعلق عليها: "لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكِ يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وأعادت "حلا" نشر الأغنية، وعلقت: "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء"، وهو ما أكد حقيقة علاقتهما.