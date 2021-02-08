صور| جنات تجري بروفات حفلها الغنائي لعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة جنات، صور من بروفات حفلها الغنائي في عيد الحب، الذي تستعد لإحياءه خلال الأيام المقبلة.

وعلقت جنات عبر حسابها بموقع إنستجرام: "بروفات تحضير حفلة عيد الحب مع المايسترو الفنان دكتور محمد الموجي وفرقته الموسيقية وبرعاية الدكتورة جيهان مرسي".

وأضافت: "كل عيد حب وأنتم طيبين وأيامكم كلها تبقى تفاؤل وحب.. في انتظاركم 12 فبراير بدار الأوبرا".

ومن المقرر أن تحيي جنات الحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة 12 فبراير الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء، ويشاركها فيه: المطرب أحمد عفت وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جنات تتر مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزي وغيرهم من الفنانين.