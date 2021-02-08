قبل لقاء الأهلي ببايرن ميونخ.. كيف دعم النجوم فريق الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب عدد من الفنانين عن تمنياتهم بالتوفيق للنادي الأهلي في المباراة التي يلعبها أمام بايرن ميونخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، والتي تقام الآن بالدوحة، في البطولة التي تستمر حتى 11 فبراير الجارى بقطر.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز تعليقات الفنانين قبل لقاء الأهلي ببايرن ميونخ:

محمد منير

طالب الكينج محمد منير الجماهير بمساندة النادي الأهلي وطالبهم بالدعاء له، عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "كل مصر تدعي للنادي الأهلي النهاردة.

يارا

الفنانة اللبنانية يارا، دعمت الفريق الأحمر أيضًا من خلال حسابها بـ"تويتر"، قائلًا: "طب الأهلي حديد، كل التوفيق ليكم يا رب".

الحلفاوي

الفنان نبيل الحلفاوي، غرد عبر "تويتر"، قائلًا: "يا أبطال إفريقيا، عارفين طبعا إنكم بتمثلوا مصر النهاردة.. ومصر مش طالبة منكم غير حاجة واحدة بس، اللي عودتونا عليها دايما في المواعيد المهمة، عودتونا تكونوا رجالة".

نورهان

الفنانة نورهان علقت على المباراة المنتظرة من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "بيقولوا الأهلي هيواجه بايرن ميونخ والكل مترقب، هو البايرن ده جامد يعني ؟!".

كريم فهمي

أمام الفنان كريم فهمي، فقال: " احلموا، ليه الحلم ميتحققش، مفيش مستحيل في الكرة، الأهلي كبير و انتوا لعيبة كبيرة، كسبنا ايطاليا بطل العالم، احرجنا البرازيل، كسبنا ريال مدريد في ماتش ودي، ممكن لو لعبنا ميت ماتش نكسبهم واحد من المية بس ليه ميكونش ده هو الماتش اللي من المية، عندي ثقه في اللعيبة وجمهوركم في ضهركم، اعملوا تاريخ جديد، علة الحلوة و المرة معاك مع إن المرة ديه كده كده مفيش مرة، اعملوا اللي عليكوا وموتوا نفسكوا، بحبك يا أهلي". ️

محمود العسيلي

وتفاعل الفنان محمود العسيلي أيضًا، وغرد عبر "تويتر": "أنا محمود العسيلي، زملكاوي والنهاردة بشجع النادي الأهلي ممثل مصر في بطولة العالم للاندية، ونفسي الأهلي يكسب أويخسر و يلعب حلو وهنستحمل تحفيل الأهلاوية وأمرنا لله".

كما تفاعل الفنان سامح حسين وعلق عبر "إنستجرام": "استرها معانا يارب".

ويتمسك جمهور النادي الأهلي بالأمل وروح اللاعبين في تحقيق الانتصار، للوصول إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي، على الرغم من أن أغلب توقعات اللقاء تصب في صالح فريق بايرن ميونيخ الألماني.

يذكر أن الأهلي حقق انتصارًا علي فريق الدحيل القطري في المباراة التي جمعتهما، الخميس الماضي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون مقابل.