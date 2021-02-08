شكرا لقرائتكم خبر عن نص مليون مشاهدة لبرومو مسلسل "في يوم وليلة" بطولة أحمد رزق على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق برومو مسلسل "في يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق، 560 ألف مشاهدة حتى الآن، المقرر عرضه يوم 20 فبراير المقبل، على قناة ON، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، حيث من المتوقع أن ينال المسلسل جماهيريه، نظرًا لقوة أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار من الاثارة والتشويق.

وتتابع المخرجة شرين عادل، مونتاج حلقات مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق، حيث أوشكت على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة من المسلسل الذى سيعرض فى 35 حلقة.

مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.