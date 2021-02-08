أحدثهن نتالي بورتمان.. نجمات تعرضن للتنمر بسبب أوزانهن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يتعرض عدد كبير من المشاهير لحالات التنمر، بسبب زيادة أوزانهم الملحوظة، ونظراً لأن هؤلاء النجوم يقضون الكثير من الوقت في دائرة الضوء، فقد أصبحوا هدفاً للنقد السلبي.

وأصبحت ظاهرة التنمر من الظواهر الخطيرة التي باتت منتشرةً وبشكل كبير في السنوات الأخيرة حول العالم، إذ تعرضت الفنانة ناتالي بورتمان، المعروفة بجسدها الممشوق الرائع، قبل أيام لحملة تنمر شرسة، طالت شكل جسدها، وتكهن البعض بأنها حامل. وسرعان ما ردت نتالي البالغة من العمر 39 عاماً، في منشور نادر على خاصية ستوري عبر (انستغرام) بالقول: «مرحباً، أنا لست حاملاً.. ولكن يبدو أنه لا يزال في عام 2021 أشخاص يعلقون على شكل جسم المرأة».

ونتالي ليست النجمة الوحيدة التي تتعرض لمثل هذا النوع من التنمر، إذ سبق أن واجه عدد من النجمات التنمر بسبب أوزانهن.

فيما يلي سنُسلط الضوء على مشكلة التنمر، وأهم الشخصيات الشهيرة التي عانته.

كيم كارداشيان

عُرفت نجمة الواقع الأميركية كيم كاردشيان بجسدها الممشوق، لكنها لم تسلم من التنمر، فقد عانت من انتقاد شكل جسدها خلال فترة حملها، إلا أنها لم تستسلم لتلك الانتقادات، وعادت لوزنها قبل الحمل، وها هي تمتلك جسداً أيقونياً تحلم به الكثير من الفتيات.

كلوي كاردشيان

كيم ليست الوحيدة في عائلتها التي تعرضت لانتقادات قاسية بشأن وزنها، فقد عانت شقيقتها كلوي أيضاً من المتنمرين عبر الإنترنت الذين دائماً ما يسخرون من وزنها. ولم تستسلم كلوي لتلك الانتقادات، وها هي اليوم تمتلك جسداً رائعاً كعارضات الأزياء العالميات.

ليدى غاغا

كشفت ليدي غاغا عن أنها عانت الشره المرضي وفقدان الشهية منذ كانت تبلغ من العمر 15 عاماً. وبعد ظهور صورة لها في عام 2012 بدت غاغا بجسد نحيل، مما فتح نيران النقاد عليها بشأن نحافتها المفرطة.

ونشرت ملاحظة إلى معجبيها على موقعها الرسمي على الإنترنت، لتشجيع الآخرين على احتضان أنفسهم كما هم، وها هي الآن تمتلك حضوراً وجسداً مثالياً.

كريستينا أغيليرا

عُرفت كريستينا أغيليرا بأوتارها الصوتية القوية، ولكنها تعرضت أيضاً للتنمر بسبب وزنها الزائد، إضافة إلى سخرية وسائل الإعلام منها.

مايلي سايروس

بعد أن قدمت شخصية هانا مونتانا لسنوات، تعرضت المغنية مايلي سايروس للكثير من الانتقادات بسبب زيادة وزنها، إلا أنها ردت على تلك الانتقادات معربة عن حبها لنفسها ولشكل جسدها في جميع أحواله.

أديل

لا أحد يستطيع أن ينكر مدى موهبة المغنية وكاتبة الأغاني أديل، لكن على الرغم من مواهبها، فقد عانت المغنية البريطانية من حملة من التنمر بشأن وزنها. وهاجمها مصمم الأزياء الأسطوري كارل لاغرفيلد، قائلاً: (إنها سمينة قليلاً)، إلا أن أديل تجاهلت تعليقات لاغرفيلد، وردت: «لم أرغب أبداً في أن أبدو مثل العارضات على غلاف المجلات، أنا أمثل غالبية النساء وأنا فخورة جداً بذلك». لكنها بعد ذلك اتبعت حمية غذائية قاسية، أصبحت إثرها تمتلك جسداً مثالياً مثل عارضات الأزياء العالميات، ولم يعرف بعد سبب التغيير المفاجئ في قرارها.

ريبيل ويلسون

كشفت ريبيل ويلسون قبل أيام خلال احتفالها بعيد ميلادها عن قدومها الجريء للتخلى عن وزنها الزائد، وأكدت ريبيل أنها عانت الكثير من التنمر بسبب وزنها الزائد وخاصة كونها ممثلة ومعروفة، بالإضافة إلى معاناتها مع الشره المرضي.